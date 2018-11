Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Raymond Chow, productor de las películas de Bruce Lee, muró hoy en Hong Kong a los 91 años de edad.

Medios locales hongkoneses revelaron la noticia de la muerte del cineasta que produjo más de 170 películas y cofundador de los estudios Golden Harvest.

Gracias, Raymond, por haber dado una oportunidad al joven Bruce Lee y haberle ayudado a hacer realidad su sueño. Descanse en paz, Raymond”, escribió en Twitter Shannon Lee, hija del actor Bruce Lee.

Our condolences go out to Raymond Chow’s family. Thank you Raymond for taking a chance on a young Bruce Lee and helping him to realize his dream. Rest in peace, Raymond.

— Bruce Lee (@brucelee) November 2, 2018