Estados Unidos (MiMorelia.com).- La mañana del pasado lunes ha perdido la batalla contra el cáncer la cantante de Roxette, Marie Fredriksson quien ha fallecido a los 61 años de edad.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió la mañana del 9 de diciembre”, detalló un comunicado de prensa de su agente Marie Dimberg.

Al respecto en redes sociales del duo sueco el cantante y compositor Per Gessle compartió un texto en el que agradecen haber conocido el talento de Fredriksson.

«El tiempo pasa tan rápido. No es que hace mucho tiempo pasamos días y noches en mi pequeño apartamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño que finalmente tenemos que compartir! Es un honor haber conocido su talento y generosidad. Todo mi amor va a ti y a tu familia. Las cosas nunca serán iguales«.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3

