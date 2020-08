Fallece el actor Manuel “El Loco Valdés”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un programa de revista anunció esta mañana, la muerte del actor Manuel “El Loco Valdés”, al parecer el actor falleció a las 3:40 de la madrugada de este viernes debido al cáncer que padecía.

Te puede interesar: «El Loco» Valdés fue intubado y este es su estado de salud

Lamentablemente falleció a las 3:40 AM de este viernes del gran actor Manuel “El Loco” Valdés. 🙌🏻🕊😭 ¡Descanse en Paz! #VLA pic.twitter.com/hleL6Ry8Vh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 28, 2020

Manuel “El Loco Vadés” anteriormente dijo lo siguiente: “Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermátologo y me dijo que era necesaria una biopsia”.

Después de los exámenes médicos el actor en su momento refirió que, el resultado fue un tumor maligno, incluso con el resultado negativo de la biopsia, el humor característico del actor no mermó pues dijo, “es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente, pero yo soy muy valiente´”.

Cabe recordar que, en el 2019 le retiraron un melanoma y seguido de esto tuvo problemas en su ojo derecho por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía en el Instituto Nacional de Cancerología, porque la bolita antes mencionada presionó el nervio óptico y de ahí que tuviera problemas en su ojo.

Este viernes, el actor murió a los 89 años tras tres años de luchar contra el cáncer que lo aquejó, su hijo Marcos Valdés confirmó el fallecimiento del cómico; será velado en la calle Sullivan, en CDMX a partir de las 11 de la mañana de este viernes.

Descanse en paz

Por: Redacción/E