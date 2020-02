Niels Milan Pedersen, un trabajador cercano a él, señaló que el diseñador murió tras haber ingresado hace una semana en el centro de tratamiento de esta enfermedad degenerativa.

Thank you for inventing the LEGO figure. pic.twitter.com/Y9PaxslVnC

Nygaard Knudsen se desempeñó en Lego entre 1968 y 2000, y en los años 1970 trabajó en la figurilla con brazos y piernas movibles, hasta que salió al mercado en 1978.

Es importante destacar la creación del muñeco con brazos y piernas movibles, no tenía ni raza, ni sexo, para que “fuera determinado por la imaginación del niño”.

To all bookworms out there, a new Bookshop is joining the Modular Building collection! 📖 #LEGOhttps://t.co/kRp7G0r3SB pic.twitter.com/8xaC8Ygtdn

— LEGO (@LEGO_Group) 6 de diciembre de 2019