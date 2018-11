Ciudad de México (Rasainforma.com).- Durante las primeras horas de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento del escritor mexicano Fernando del Paso.

Pese a que se sabía que el dramaturgo tenía problemas de salud, las causas que provocaron su muerte aun no son reveladas.

Fue la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz quien, a través de Twitter, informó el lamentable fallecimiento del escritor.

Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa.

— Marisol Schulz (@Marisolschulz) 14 de noviembre de 2018