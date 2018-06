Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles, el portal TMZ ha confirmado que falleció Joe Jackson, el padre del desaparecido Michael Jackson debido a una enfermedad terminal.

Desde el pasado junio, fue hospitalizado con un cáncer terminal y uno de sus 11 hijos, Jermaine Jackson había contado que estaba crítico y que sus familiares no podían verlo.

Al parecer, Joe se despidió de sus seguidores en las redes sociales con este mensaje: “He visto más puestas de sol que las que me quedan por ver. El sol sale cuando llega el momento, y te guste o no, el sol se pone cuando llega el momento”.

Sin embargo, para Paris Jackson, nieta del fallecido dijo que es un tuit precioso, pero que le molesta ver quién está a cargo de esa cuenta se está aprovechando de la situación, ya que no está segura si su abuelo utilizó esta cuenta.

this is a beautiful tweet. though it upsets me to see whoever is in charge of this account taking advantage of it. my grandfather did not tweet this. i’m not sure if he’s ever used this account. https://t.co/KU6jikCD7G

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) June 25, 2018