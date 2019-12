Chicago, Illinois (Rasainforma.com).- Este domingo, el rapero estadounidense Juice WRLD murió de una convulsión que sufrió en el aeropuerto de Midway, informó el portal especializado TMZ.

De acuerdo con testigos, el rapero caminaba por el aeropuerto cuando sufrió un ataque. Según fuentes oficiales, el músico de 21 años expulsaba sangre por la boca, y estaba consciente cuando fue trasladado al hospital.

Jarad Anthony Higgins, su nombre real, saltó a la fama con Lucid Dreams en 2018, que alcanzó el segundo peldaño en la lista Billboard Hot 100.

El joven rapero también trabajó con la famosa banda de k-pop BTS en su canción All Night, y con la cantante Halsey en su canción Without Me.

Juice había cumplido los 21 años, mayoría de edad en Estados Unidos, el pasado lunes 2 de diciembre.

Con información de El País

Por: Salvador Gaytán/CA