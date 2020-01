Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes la agencia de noticias oficial del país árabe informó que el sultán de Omán, Qabus bin Said Al Said, falleció a los 79 años de edad.

A través de Twitter la agencia de noticias señaló; «Oh, alma tranquila, tranquila. Vuelve a tu Señor satisfecho«, confirmando así la muerte del gobernante.

El sultán reinó en Omán desde julio de 1970. Asumió el poder mediante un golpe de Estado, ocupó los cargos del primer ministro, ministro de Exteriores, ministro de Defensa y ministro de Finanzas.

De acuerdo a la información que trasciende por medios internacionales, el sultán había padecido problemas de salud y fue trasladado a Europa en varias ocasiones para recibir tratamiento.

