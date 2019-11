Estados Unidos (MiMmorelia.com).- La gimnasta Melanie Coleman, falleció luego de romperse la médula espinal mientras se encontraba realizando un entrenamiento ordinario.

Melanie de 20 años de edad realizaba su entrenamiento en el centro New Era Gymnastics en el estado de Connecticut, cuando cayó al suelo y tuvo una lesión en la espina dorsal.

Pese a que fue trasladada a un hospital, posteriormente falleció, el pasado domingo, producto de las lesiones sufridas, informaron la familia de la atleta.

Coleman cursaba el primer año de enfermería, llegó a ser seleccionada estatal por la secundaria Jonathan Law en Milford, actualmente formaba parte del equipo nacional de la Collegiate Gymnastics Association.

«Era una trabajadora increíblemente dura y una mujer joven de espíritu dulce. Nuestros pensamientos y oraciones continúan dirigiéndose a su familia en este momento”, reza un comunicado realizado por la entrenadora Mary Fredericks.

“We are heartbroken and stunned by Melanie’s passing,” SCSU head coach Mary Fredericks said.

She was a level 10 gymnast or “one level below what everyone sees on TV,” her New Era Gym coach said.

