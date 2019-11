Ciudad de México (MiMorelia.com).- La lucha libre se vuelve a vestir de luto. El luchador Matt Travis falleció a los 25 años de edad tras ser arrollado por un camión.

De acuerdo a la información de algunos medios nacionales, el gladiador se encontraba en su bicicleta y un camión dio una vuelta de manera ilegal.

Al momento que el camión giraba, golpeó al luchador, enviándolo al suelo con un severo trauma corporal. Fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto.

Mientras, Amazing Red, entrenador de Travis escribió a través de Twitter: “Simplemente no puedo. No entiendo la vida a veces. Voy a tratar de armarlo para ti hoy. ¡Solo quiero verte! ¡Hablar con usted! Lo siento. Te amo Matty».

Es de señalar que Travis era un luchador independiente, principalmente de lucha extrema, que estuvo en empresas como Combat Zone Wrestling, Game Changer Wrestling, y House of Glory Wrestling, la cual consideraba su hogar.

I just can’t.

I don’t understand life sometimes.

I’m gonna try and pull it together for you today.

I just want to see you! Talk to you!

I’m sorry. I love you Matty pic.twitter.com/LoZhbitbjX

— ₳₥₳Ⱬł₦₲ RƎD (@AmazingRed1) November 9, 2019