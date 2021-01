Estados Unidos (MiMorelia.com).- La mujer que fue herida por una bala en medio de los enfrentamientos en el Capitolio entre los partidarios de Donald Trump y la policía, este miércoles, falleció, según informaron medios estadounidenses.

La mujer, que recibió un impacto de bala en el cuello, fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia a hospitales cercanos para su atención médica.

La fémina se encontraba con un grupo de opositores en el interior de la emblemática institución, ubicada en el barrio Capitol Hill de Washington D. C.

Aunque no se sabe con exactitud, los disparos pudieron porvenir de las escaleras, pues en el video se ve cómo un grupo de fuerzas especiales se acercó a los manifestantes luego de que se escuchara el disparo que hirió a la mujer en el cuello.

Los manifestantes de “Stop the Steal”, que apoyan a Trump, violaron la seguridad en los escalones del Capitolio. Con banderas confederadas y otras con las barras y las estrellas, los manifestantes entraron al segundo piso, cerca del Senado.

Los simpatizantes de Trump entraron a la fuerza para exigir revertir el triunfo de Biden, rompieron vidrios, se colgaron de las puertas y las paredes, obligando a la gente dentro del Capitolio a resguardarse por su seguridad.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1

— Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021