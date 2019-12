Ciudad de México (Rasainforma.com).- El famoso artista visual Syd Mead, que se encargó de crear ciudades futuristas para películas como Tron, Star Trek, Blade Runner y Alien, murió este lunes.

La muerte del artista de 86 años fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter, que detalló que Mead murió en su casa en Pasadena, California.

El artista autoproclamado futurista visual era un diseñador industrial estadounidense ampliamente reconocido en la cultura pop por su trabajo en Tron, Aliens, 2010, entre otras.

Today we lost the legend and master: visual futurist Syd Mead – his work is forever an inspiration to many, myself included. Thank you for sharing your vision of the future. pic.twitter.com/PcCNUo9Xsf

— Liam Wong / tokyoo.com (@liamwong) December 31, 2019