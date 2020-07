Sudáfrica (MiMorelia.com).- Zindzi Mandela, hija del expresidente sudafricano Nelson Mandela, murió este fin de semana a los 59 años de edad.

Había sido enviada a Dinamarca en 2015 y designada para convertirse en la Jefa de Misión de Sudáfrica en Monrovia, Liberia.

The Minister of International Relations and Cooperation, Dr Naledi Pandor, has learnt with shock, the news of the passing of South Africa’s Ambassador to Denmark, Ms Zindzi Mandela.

DIRCO is in touch with the family and a detailed statement will be released at a later stage. pic.twitter.com/0kPS3AX0EY

— DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) July 13, 2020