Ciudad de México (Rasainforma.com).- El club Veracruz atraviesa por un mal momento financiero, a los jugadores se les adeuda hasta siete meses de salario y ante esa situación tomaron la decisión de no jugar la jornada 14.

Al no obtener respuesta por parte de los directivos del plantel, los futbolistas decidieron no presentarse al estadio en el partido contra Tigres del próximo viernes 18 de octubre en el estadio Luis Pirata Fuente.

En entrevista para Fox Sports, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz, indicó que los futbolistas tomaron la decisión en conjunto y “están firmes los jugadores y los vamos a apoyar”, dijo.

Ortiz viajó a Veracruz para invitar a los futbolistas a levantar la voz y pedir soluciones al tema de los adeudos y dijo que se trata de un llamado a los dueños del conjunto veracruzano para que hagan algo al respecto.

Añadió también que los jugadores “la están pasando muy mal” y pidió que ojalá que los equipos de la Liga MX los apoyen, aprovechó para expresar que esta situación podría ayudar en el tema de los dobles contratos que existen en el futbol mexicano.

🚨¡SE PARA LA LIGA MX!🚨#FSRadioMX En entrevista con @ruubenrod desde Veracruz, Álvaro Ortíz confirma que los futbolistas de los Tiburones Rojos no se presentarán al duelo de la jornada 14 del Apertura 2019 y que esperan apoyo del resto de la liga pic.twitter.com/FUWkUsThi7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2019

Cabe recordar que ante la posibilidad de que los jugadores no se presentaran al duelo correspondiente, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, indicó que ese desacato podría ocasionar su descenso inmediato.

Por otra parte, si todos los equipos de la Liga MX se van “a paro”, eso ayudaría a que no desafilien al Veracruz.

Fidel Kuri, dueño del equipo escualo, no ha pagado a sus jugadores y éstos señalan que no pueden demandar porque no hay documentos que los respalden, ya que la directiva les garantizaba la mayor parte de su sueldo mediante acuerdos verbales.

Por: Ariana Castellanos/CA