Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «Familiares, compañeros y amigos de los dos policías municipales presuntamente involucrados en la muerte de «Julín», este sábado iniciaron una marcha desde Las Tarascas con dirección a Palacio de Justicia.

Familiares y amigos de los dos policías municipales presuntamente involucrados en la muerte del joven Julio César Chagolla, iniciaron una marcha desde Las Tarascas rumbo a Palacio de Justicia, en La Huerta, para pedir que se realice un proceso imparcial y con transparencia en el caso del pasado 12 de agosto en el fraccionamiento de Jardines de Toreo.

De acuerdo con familiares de los elementos policíacos Juan Manuel «J.» y Julio Arley «S., en el proceso sólo se permitió tener una versión de los hechos, cuando supuestamente los policías actuaron conforme a proceso, en este sentido, familiares argumentan que presuntamente el joven «traía una arma punzocortante y sustancias como marihuana y anfetaminas».

Asimismo, comentaron que no se mostró nunca un examen o constancia médica sobre la discapacidad psicosocial que supuestamente padecía el joven «Julín», y en los medios de comunicación no se tomó en cuenta la versión de los policías, quienes en la auditoría decidieron no hablar por sugerencia de sus abogados.

Uno de los familiares aclaró que no piden que se les deje libre, sino que el caso se lleve con transparencia e imparcialidad.

Al llegar a las instalaciones del Palacio de Justicia, una participante alzó la voz para explicar que también la marcha es para dignificar la imagen de la policía.

Otra consigna de los familiares, compañeros y amigos es que no intervengan actores políticos en el caso, además de que dieron a conocer que conformarán una mesa de trabajo para darle seguimiento al caso.

Recalcaron que no es una confrontación, sino que solo piden que se tenga un juicio justo.

Por: Josimar Lara/E