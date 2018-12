Famosa no tiene piedad y aplica dura medida a Atala Sarmiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Una famosa no tuvo piedad y aplicó a Atala Sarmiento una dura medida, igual que lo hizo en alguna ocasión a conductores de Ventaneando.

Se trata de Lucero, quien, se fue contra Atala Sarmiento y decidió bloquearla en Twitter para sorpresa de la presentadora de Intrusos.

Ver esta publicación en Instagram La la la larala laaaah 🎵🎵🎵 #quevivalavida #estasoyyo Una publicación compartida de atasarmiento (@atasarmiento) el 11 Dic, 2018 a las 3:43 PST

Fue la misma Atala la que contó lo sucedido en una emisión del programa que ahora conduce, cuando estaban hablando sobre el hijo de lucero, que ha crecido y recibe muchos piropos.

Lucero comentó sobre eso: “Algunas de las fans dicen ‘es mi novio’ y yo digo ‘épale, qué chistoso’. Incluso bromeó diciendo ‘no soy celosa, pero las bloqueo’, no es cierto, no me tomo a pecho ni los piropos ni las críticas, está simpático que me digan suegra”.

Así que Atala no perdió oportunidad y de retomar el tema del bloqueo en redes sociales y atajó: “Pues qué raro que diga que no bloquea, cuando yo ni le escribí para decirle algo a ella y mucho menos de su hijo ¡y me bloqueó!”.

