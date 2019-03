Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este famoso de Televisa sorprendió al participar en la nueva versión de La Voz Azteca, e irse sin ser elegido por ninguno de los jueces.

Hablamos, por supuesto de Juan Carlos Casasola, el cantante, comediante y show men, quien tras su fugaz paso por los escenarios de esta producción, recientemente adquirida por la televisora del Ajusco, se ha posicionado como tendencia nacional.

Belinda al darse cuenta que no había volteado su silla para elegir a Casasola, rompió en llanto, conmovida y arrepentida por la bochornosa situación.

Belinda llora no haber volteado su silla por la voz de Juan Carlos Casasola #LaVozAzteca pic.twitter.com/YOo7ntdfOR

Me dio más pena ajena que no conocieran a Juan Carlos Casasola a que no lo escogieran #LaVozAzteca

— John (@jonats94) March 13, 2019