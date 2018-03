Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – Luego que el pasado martes familiares de Stephen Hawking anunciaran su fallecimiento a la edad de 76 años, los famosos han externado su sentir.

A través de redes sociales, el mundo entero ha hablado sobre el lamentable fallecimiento del doce veces doctor Hawking:

Eddie Redmayne encargado de retratar la vida de Stephen en la película de La Teoría del Todo, actuación que lo hiciera acreedor de un Oscar a mejor actor, ha externado su tristeza por el fallecimiento del físico:

“Hemos perdido una mente verdaderamente hermosa, un científico asombroso y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer.

Mi amor y mis pensamientos están con su extraordinaria familia”.

El escritor de Estados Unidos, conocido por su trabajo en Los Simpson, escribió al respecto:

Farewell to Stephen Hawking, the most intelligent guest star in the brief history of The Simpsons pic.twitter.com/po3fIHgEdh — Matt Selman (@mattselman) 14 de marzo de 2018

En la memoria amorosa de Stephen Hawking. Fue un honor tenerlo en el # BigBangTheory. Gracias por inspirarnos a nosotros y al mundo.

Acting Admin. Lightfoot on Stephen Hawking’s passing: “Today, the world lost a giant among men, whose impact cannot be overstated… A longtime friend to NASA, Stephen…share[d] the excitement of discovery with all” More: https://t.co/x7jiFLqKPa pic.twitter.com/owDbDSVyJo — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

¡Hasta siempre Stephen Hawking! Gracias por acercarnos a la ciencia y por demostrarnos que no hay límites para lograr nuestros sueños > https://t.co/rCH4MQKCHn pic.twitter.com/JjJUeLIUCN — UNAM (@UNAM_MX) 14 de marzo de 2018

La universidad de Oxford escribió: “Recordando a Stephen Hawking, un reconocido físico y Embajador de la ciencia. Sus teorías destrabaron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando. Puede seguir volando como Superman en la microgravedad, como le dijo a los astronautas en @ Space_Station en 2014″

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) 14 de marzo de 2018

We’re very proud to call Stephen Hawking an alumnus of Oxford, and enormously saddened by his passing. Our thoughts are with his family. He reminded us all to “be curious”, for there is “always something you can do and succeed at”. pic.twitter.com/DUSRbeao3U — Oxford University (@UniofOxford) 14 de marzo de 2018

“Look up at the stars and not down at your feet” – Professor Stephen Hawking

1942-2018 https://t.co/h8uWznhEpb pic.twitter.com/RVeQx2BTxP — Cambridge University (@Cambridge_Uni) 14 de marzo de 2018