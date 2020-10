Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este viernes los fans del mítico músico británico John Lennon celebran un año más de su nacimiento y no dejaron pasar el día por desapercibido, pues en redes sociales compartieron imágenes para recordarlo y honrar su legado.

Today we remember one of the world’s greatest songwriters and musicians of the 20th Century, who would have celebrated his 80th birthday.

Happy Birthday, @JohnLennon. #JohnLennon80 #GIMMESOMETRUTH pic.twitter.com/0vUbwF2we0

— Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) October 9, 2020