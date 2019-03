Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tras el estreno del video de Super Junior de “Ahora te puedes marchar”, los conductores de Hechos Meridiano lanzaron una dura critica del mismo, pero no contaban con la revancha de los fans de esta banda de K pop.

Tanto a nivel musical como visual, esta versión es un homenaje de Super Junior a la canción clásica de Luis Miguel, la cual a su vez fue un cover de “I Only Want To Be With You” de Dusty Springfield (1963).

Sin embargo, no fue del agrado de los conductores. Por un lado Alejandro Villalvazo aseveró en plena transmisión:

“Es una burla, no se parecen nada, es una burla”

Mientras que Christian afirmó “los que nos vamos a ir encima somos los fans de Luis Miguel, osea no inventen”.

Por su parte, Mónica Castañeda declaró que, pese a que el video no se planteaba como una parodia, el cabello (la peluca) sí lo eran ya que “Luis Miguel no tenía ese cabello”.

Por ahora, miles de fans se han mostrado molestos por los comentarios de los conductores de TV Azteca y exigen una disculpa pública, con el hashtag # TvAztecaDisculpateConSJ el cual se ha convertido en tendencia en Twitter y se ha mantenido durante la ultimas horas de este martes.

Le piden a #TvAztecaDisculpateConSJ por comentarios sobre el video #AhoraTePuedesMarchar que para mi gusto les quedó de lujo. Creo que es un honor que un grupo consolidado como #SuperJunior #SuJu se hayan fijado en un tema de #LuisMiguel para cover. Es loable lo que hicieron. — Carlos Quiñones (@sabio28) March 6, 2019

Su intención nunca fue hacer una parodia. Que falta de profesionalismo, Para hacer comentarios se deben de tener pruebas. Exijo una disculpa #TvAztecaDisculpateConSJ #HechosMeridianoDisculpateConSJ — Carmen1102001 (@carmen2000style) March 5, 2019

ZM