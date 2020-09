Ciudad de México (Rasainforma.com).- El compositor y músico británico cofundador de una de las bandas de rock más influyentes de la historia (Pink Floyd), Roger Waters, cumple 77 años este domingo.

El bajista que también se ha vuelto activista político, nació en Surrey, Inglaterra, un día como hoy pero de 1943. Hijo de Eric Fletcher Water, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña; y Mary Fletcher Waters.

El bajista conocería a Syd Barrett, miembro fundador de la agrupación, en la Cambdridgeshiere High School.



Entre las canciones más famosas escritas por Waters se encuentran: Another Brick in the Wall Part II, Pigs, Hey You, Comfortably Numb, Money, Mother, entre otras.

Roger tenía contemplado dar un concierto el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes; sin embargo, por la contingencia seguramente será aplazado.

Por: Arturo Trujillo/E