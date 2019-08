Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este sábado se reveló la fecha de estreno de la secuela de Black Panther durante el D23.

Black Panther II, como se llamará la película, se estrenará el 6 de mayo de 2022.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 24 de agosto de 2019