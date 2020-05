India (MiMorelia.com).- Un farmacéutico indio murió, y su jefe fue hospitalizado, tras haber ingerido una bebida a base de plantas que prepararon con la esperanza de que pudiera curar el Covid-19 dijo la policía de India, según información de Daily Mail.

La mezcla, que ingirieron ambos hombres, era una combinación de óxido nítrico y nitrato de sodio, la cual fue preparada en una casa situada en Chennai en la India.

Sivanesan, de 47 años, murió en la casa donde se desarrollaba el experimento.

La víctima había desarrollado la formula investigando en Internet y compró los ingredientes en un mercado local, según el jefe de la policía local, Ashok Kumar.

India mantiene un confinamiento estricto para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus y ha registrado cerca de 60 mil casos.

⁦@realDonaldTrump⁩ Whoops! Indian pharmacist has died from drinking mix he made as Covid-19 treatment. Should have stuck to your recipe! https://t.co/eIZm5Jag4I

— Nicholas Salter (@NicholasSalterx) 9 de mayo de 2020