Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, expuso que el uso de hidroxicloroquina y cloroquina en pacientes con Covid-19, aumenta el riesgo de muerte debido a complicaciones cardíacas.

Tal información fue arrojada de un estudio a 96 mil 32 paciente hospitalizados positivos a Covid-19, de los cuales 3 mil 16 pacientes recibieron hidroxicloroquina y mil 868 cloroquina, el resto de paciente no recibió ninguno de los dos fármacos.

En los pacientes que sí recibieron los fármacos se pudo comprobar un aumento significativo en el riesgo de mortalidad, una de las hipótesis para explicar el riesgo de muerte que provocan estos medicamentos es que por sus propiedades antivirales e inmunomoduladoras podrían empeorar la gravedad de la enfermedad en algunos pacientes.

El articulo explica que la presencia de arritmias ventriculares provocadas por los fármacos puede derivar en infartos, por lo tanto, se llegó a la conclusión que hay pocos beneficios que puedan aportar estos medicamentos en el tratamiento de Covid-19, y al contrario pueden generar daños irreversibles en algunos pacientes.

En días pasados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, “Estoy tomando hidroxicloroquina. En este momento, sí. Empecé desde hace algunas semanas. He escuchado muchas historias muy buenas. Y si no es bueno, se los diré. No me va a hacer daño”.

En Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso limitado y bajo control de los dos fármacos en pacientes adolescentes y adultos hospitalizados con Covid-19. Si bien se ha sido eficaz la hidroxicloroquina en algunos pacientes, no se puede aplicar de manera generalizada.

En abril, en el país vecino se disparó la demanda de hidroxicloroquina después de que el presidente anunciara que él consumía el medicamento para evitar enfermar de Covid-19.

Mandeep R. Mehra, autor principal del estudio y director ejecutivo del Centro de Enfermedades Cardíacas Avanzadas del Hospital Brigham and Women’s de Boston (Estados Unidos), sugiere que de hidroxicloroquina y cloroquina no deben utilizarse como tratamiento para Covid-19 fuera de los ensayos clínicos.

Por otro lado, Brasil autorizó el uso de la cloroquina como tratamiento para combatir al coronavirus, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en una conferencia de prensa en Ginebra dijo que, «Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos».

