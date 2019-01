Morelia, Michoacán (Boletín).- El acatamiento a los preceptos constitucionales es responsabilidad irrenunciable de toda autoridad, al no hacerlo nos encontramos frente a un Estado Fallido, por ello, para el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Alfredo Azael Toledo Rangel, resulta muy preocupante el deslinde del Gobierno Federal en torno a la educación en Michoacán.

Lamentó la banalidad con que este miércoles, en su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el problema educativo en Michoacán, reduciéndolo a un asunto de tipo político y local.

Recordó que la responsabilidad constitucional de la educación radica en el Gobierno Federal, en el que por años ha delegado a los estados de la República lo que se ha convertido en un peso para las finanzas locales y que, en el caso de Michoacán, ha condicionado sus posibilidades de desarrollo.

El legislador perredista subrayó que la determinación tomada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el pasado 26 de noviembre, para dar por concluidos los convenios derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas del 2014, del cual derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), no obedece a caprichos o mediciones políticas de coyuntura, sino a una determinación de Estado para dar viabilidad financiera a Michoacán.

Condenó toda acción política subterránea que aliene la desestabilización de las instituciones públicas en Michoacán y que, dolosamente, pretendan el colapso de una administración pública legítimamente constituida y emanada de la voluntad de miles de michoacanos.

Conminó al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad constitucional y no lucrar políticamente con la problemática que vive el sector educativo michoacano en estos momentos.

Asimismo, Azael Toledo hizo un llamado a la Federación a que asuma su responsabilidad también sobre el bloqueó en las vías ferroviarias, con estricto apego a derecho, ya que se están generando graves afectaciones económicas, por lo que también exhortó a los grupos externos sacar las manos de este movimiento.

Sobre el adelanto de participaciones al que recurrirá el gobierno estatal para pagar la nómina magisterial, consideró positivo que se busque como cubrir el salario de los docentes, sin embargo, subrayó que si la federación no asume la responsabilidad que tiene con este sector, no se solucionará el tema de fondo, y se afectarán las finanzas públicas estatales, ya que no se tendrá solvencia.

