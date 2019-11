Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay preferencia por los municipios gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), “no hay una visión clientelar, estamos actuando en diversos municipios, no todos son de Morena, no tenemos ningún tinte político ni preferencia”, aseguró el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón.

El funcionario reconoció que hay un recorte presupuestal, aunque no precisó de cuánto: “Hay una baja, pero no nos afecta realmente porque con base en la velocidad de ejecución va a ser como realmente se puedan medir las cosas”, sin embargo, consideró que puede haber una ampliación durante el primer trimestre, “es un tema que estaremos negociando, nos ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador hacer más con menos”.

Destacó que para Michoacán en el ejercicio 2019 se realiza un monto de 320 acciones, mediante la Comisión Nacional de Vivienda, corresponden a vivienda nueva (la gran mayoría), mejoramiento y ampliación y se entregarán en el primer trimestre de 2020, año en el que se prevé que también habrá recursos para Morelia y la entidad.

Sobre la posibilidad de extender el Programa de Mejoramiento Urbano en Morelia y en diversos municipios, dijo que no se tiene una claridad al respecto, “estamos recibiendo propuestas de diversos municipios a nivel nacional” y cuando esto concluya se hará una revisión para saber a cuáles se apoyará.

Por: Fátima Miranda/R