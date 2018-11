Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, podría tener en mente la creación de nuevo partido político, esto tras señalar que el Partido Acción Nacional (PAN) no ha sido oposición.

De acuerdo a información de Radio Fórmula, Calderón Hinojosa indicó en entrevista que hay muchos ciudadanos que no tienen espacio por lo que recalcó que se necesita una organización que respete libertades y derechos con parámetros éticos.

“Si me lo preguntas a mí. Creo que es lo que se hay que hacer. No lo he terminado de decir, estoy en un proceso de reflexión muy importante”, aseveró.