Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Tras los señalamientos de que el expresidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa está relacionado con las protestas de los elementos de la Policía Federal, ha sido el propio michoacano quien ha brindado un video mensaje en el que da la cara ante la esta situación.

Cabe recordar que la tarde de este jueves Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, indicó en conferencia de prensa que no es casualidad que los uniformados hayan pedido que Calderón sea su representante legal.

Es por este motivo, que el exmandatario ha brindado un mensaje, a través de un video de 7 minutos de duración, el cual compartió en sus redes sociales. En este detalla que la molestia de los policías federales reside en la reducción de sus prestaciones:

«Señor presidente, señor secretario escuchen a sus policías»

Asimismo negó la «cobarde insinuación» de que está detrás de la protesta de los policías federales:

“Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los Policías Federales. En particular al Presidente, pero específicamente al secretario Durazo, le exijo que, si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias».

Por otra parte, aunque agradeció la propuesta de los federales de representarlos legalmente, señaló que no es su papel, “mi nombre más que ayudarles, les perjudicaría”.

En este mismo clip dirigió unas palabras especialmente dedicadas a Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado miércoles declaró que la policía se «echó a perder» en el sexenio de Calderón:

“A propósito de los calificativos señor Presidente, nuevamente le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted, todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México, ese es el problema señor Presidente y ese es el problema señor secretario: han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones, a las que, aseguran tienen derecho, nada más, pero nada menos, arreglen ese tema y por favor, no se anden buscando pretexto o argumentos para cubrir lo que simplemente sean omisiones”.

“Si la Policía Federal ‘se echó a perder’, ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Hago votos por que esto se resuelva en paz; que a policías se les restituyan sus derechos: bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad”, aseveró Calderón Hinojosa.

#YoApoyoalaPolicíaFederal La protesta de PF tiene origen de fondo: menos prestaciones y condiciones indignas; y de forma: el trato despótico. Rechazo la cobarde insinuación de que estoy detrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas. Mi gratitud a soldados, marinos y policías. Posted by Felipe Calderón Hinojosa on Thursday, July 4, 2019

ZM