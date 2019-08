Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la consigna de «más brillantina menos violación», un grupo de mujeres exigieron justicia este viernes a los casos de abuso sexual en contra de las féminas que se han presentado en el país.

La Plaza Benito Juárez del primer cuadro de la ciudad fue el escenario para que las mujeres inconformes se manifestaran a partir de las 18:00 horas, de manera pacífica, principalmente por el caso de la menor abusada sexualmente por cuatro policías en la Ciudad de México.

Las mujeres con cartulinas en mano y lanzando brillantina mientras se dirigían a Palacio de Gobierno por la avenida Madero corearon «arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer; abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer» y «ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, arriba el feminismo que va a vencer».

A la numerosa manifestación también se adhirieron colectivos de feministas, quienes en un posicionamiento que leyeron a la prensa externaron que los casos de violación de mujeres en manos de elementos de la policía de la Ciudad de México han despertado la «rabia» y la «indignación», no por ser los únicos sino porque son una muestra de la violencia estructural que de forma institucionalizada se practica en contra de las adolescentes, niñas y madres de familia.

Aseguraron que los tres casos de violación que se han dado a conocer en las últimas semanas, es una «guerra» que el Estado ha desatado contra las mujeres y que a su juicio, no es reciente, sino una realidad que ha cobrado miles de vidas durante décadas. «Es tan clara esta guerra, que el saldo es de nueve feminicidios diarios y por ello, las autoridades federales declararon la Alerta de Género en el 56 por ciento del territorio nacional».

Además, evidenciaron que en junio de este año en Michoacán se han cometido 53 feminicidios.

También, exigieron a la procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, perseguir de oficio todas las violaciones en lugar de «entorpecer» las investigaciones de la menor que fue abusada por cuatro elementos policiales.

Mientras se movilizaron por la avenida Madero, gritaron «La policía no me cuida, me viola», y «marcho por la vida para que mi corazón siga latiendo».

