Fernando Ángeles no tenía afiliación partidista: colaborador

Ocampo, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Fernando Ángeles Juárez, candidato a la Presidencia de este municipio, muerto a balazos en el Hotel Posada del Bosque, localizado en esta población, no tenía ninguna afiliación partidista, así lo declaró ante la prensa uno de sus colaboradores más cercanos y también amigo, Miguel Malagón.

El hombre mencionó al respecto: “Imagínense cómo está destrozada la familia, fue un golpe muy fuerte para el pueblo, la comunidad lo apoyaba en un alto porcentaje, Fernando siempre tuvo un arrastre importante por todos los apoyos que daba a la gente humilde.

“De hecho desde un inicio cuando se creo la asociación la idea era que fuera un candidato ciudadano, no tenia ninguna afiliación partidista, desafortunadamente por las condiciones que establece el INE no fue posible y quien le brindó la oportunidad fue el PRD”.

Asimismo, el entrevistado agregó que no había indicios de amenazas en contra de Ángeles Juárez: “Desconozco cuál fue la situación -que motivó el homicidio-, ya se darán las precisiones de la autoridad, no había ninguna amenaza directa hacia su persona, era alguien cercano a la población y no teníamos advertencia de que corriera peligro su vida”.

El cuerpo del candidato del PRD fue hallado en el lugar antes referido durante la mañana de este jueves. Este mismo día por la tarde sus restos, que fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Justicia en Zitácuaro, llegaron otra vez a Ocampo para que fueran velados por sus familiares en espera de que mañana viernes se realice una misa en su honor y posteriormente sea llevado al camposanto.

ZM