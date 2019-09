Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fernando Carrillo confesó que luego de los problemas legales que mantiene con Margiolis Ramos, madre de su hijo Ángel Gabriel, corre el riesgo de ser detenido en los Estados Unidos.

De acuerdo a la revista Quien, el actor afirmó que hasta este momento sigue sin tener contacto con el menor, el también modelo dijo: “nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a no respetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos. Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una jueza o juez y ver cuáles son las reglas, porque aquí no se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que no me respeten por teléfono”.

Fernando Carrillo está viviendo en México, de acuerdo a la información de La Botana tiene algunos ofrecimientos de nuevos proyectos en televisión, incluso uno con una de las actrices más aclamada en el país, Adela Noriega, según reveló él mismo en el programa de Adela Micha La Saga: “Siento que ella tiene ganas de volver, y tal vez lo hagamos juntos en la pantalla”, comentó el actor sin dar más detalles.