Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Este viernes 21 de junio el delantero español, Fernando Torres, dio a conocer su retiro como profesional tras una prolífica carrera de 18 años dentro del futbol.

Torres, de 35 años, publicó un video en su Twitter oficial donde confirmó su adiós de las canchas: “Tengo algo importante que anunciar. Después de 18 emocionantes años, ha llegado el tiempo de poner fin a mi carrera futbolística”.

El “Niño” señaló que el próximo domingo 23 de junio ofrecerá una conferencia de prensa en Tokio para explicar todos los detalles de su decisión.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 de junio de 2019