Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La Fédération Internationale de Football Association​, ​universalmente conocida por sus siglas FIFA, ha dado a conocer como el mejor gol en la historia de los mundiales femeniles el de la mexicana Mónica Ocampo.

El gol de la delantera de las Tuzas de Pachuca realizado durante el Mundial de Alemania 2011 ante Inglaterra ha marcado la historia del balompié.

La mexicana logró superar las votaciones en las que se encontraba china, Song Xiaoli y a la estadounidense, Carli Lloyd y su gol fue elegido por el público y la FIFA como el mejor en la historia.

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico 🇲🇽, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is….. @OcampoMonica11. 👏👏👏 pic.twitter.com/9mdwjQbwVX

— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) May 7, 2019