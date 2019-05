Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La celebración del Día de las Madres, este 10 de mayo, tampoco pasa desapercibida para figuras públicas en el estado, quienes encontraron en las redes sociales el mejor escaparate para felicitarlas, agradecer y presumirlas ante la opinión pública.

El gobernador, Silvano Aureoles Conejo, publicó en su cuenta personal de Facebook: “Este 10 de mayo quiero felicitar a todas las mamás michoacanas, quienes son un pilar fundamental para construir un mejor futuro para nuestro estado”.

“De manera muy especial quiero reconocer a mi madre. De ella aprendí el valor de la generosidad y a ser agradecido con lo que nos da la vida; también me enseñó a ser fuerte y constante, porque sólo con empeño, dedicación y trabajo se puede aspirar a un mejor mañana. Por ser mi apoyo incondicional y por siempre estar conmigo en todo momento, ¡gracias, mamá!”.

Roberto Pantoja Arzola, delegado en Michoacán de la Secretaría del Bienestar, escribió un mensaje corto: “Felicidades un abrazo a tod@s las mamás, bendecido día. A Andrea mi mamá y Marce mi esposa”.

Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia, publicó:

En este 10 de mayo celebro a todas las Mamás que son el motor de las familias Morelianas; mi admiración para todas ellas. ¡Muchas felicidades!”

El ex perredista, Manuel López Meléndez, fue más anecdótico: “Recuerdo cuando me hacías mi ropa para que me quedara perfecta (bueno un poco zancona), me peinabas como Benito Juárez, me llevabas mi lunch a la escuela, y por una barda lo bajabas con un cordóncito. Si esa eres tú mamá, te amo. La mejor mamá del mundo”.

José Antonio Salas Valencia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, eligió como fondo la Catedral de Morelia para grabar un video con el siguiente mensaje:

“Aprovecho la oportunidad este 10 de mayo para felicitar a todas las madres michoacanas, por supuesto a todos sus hijos, a todos sus familiares, a sus esposos, que el día de hoy las apapachen, que el día de hoy estén pasándola en familia, que la pasen bien, y por supuesto no nada más el día de hoy sino que todo el año realmente festejemos el poder existir gracias a ellas…”, expresó, sin omitir una deferencia personal para su mamá.

El ex secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, escribió: “felicito profundamente con todo el amor y respeto a mi madre, mi esposa, mis hermanas y por supuesto a todas las mamás de México y Michoacán. Gracias por hacer de las familias el núcleo que fortalece los valores de nuestra sociedad”.

