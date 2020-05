Estados Unidos (Rasainforma.com).- Luego de que las protestas pacíficas por la muerte de George Floyd se tornaron violentas en la ciudad de Filadelfia, el alcalde Jim Kenney declaró toque de queda a partir de las 20:00 horas.

Este sábado, decenas de personas salieron a las calles a manifestarse por el caso de brutalidad policiaca en el que George Floyd, un hombre negro y desarmado, murió en custodia policial.

Sin embargo, estas manifestaciones se tornaron violentas y comenzaron a quemar automóviles, además de enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Several police vehicles have been set on fire in #Philadelphia as the number of demonstrators continues to grow. pic.twitter.com/dXSScpgUKi

— ⚜️Jason M Jarrett⚜️ (@Jasonmjarrett) May 30, 2020