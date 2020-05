Estados Unidos (MiMorelia.com).- El audio de la escena censurada en la serie «The Last Dance» en la que Michael Jordan está tirado en el suelo luego del encuentro con los Bulls contra Seattle, del que salieron campeones, fue revelado este lunes.

La escena data de 1996 justo minutos después haber despachado a los Seattle Supersonics en la final de la NBA, cuando Jordan parte a los vestidores para en solitario recordar a su padre, James Jordan, quien había fallecido en 1993.

Aunque la escena en la serie documental no se mostró con audio este lunes se reveló el desgarrador llanto del jugador, pues este día fue todo un cúmulo de emociones aunado a que se festejaba el Día del Padre.

En la cancha, tras el triunfo, Jordan dijo: «Ni siquiera puedo ponerlo en palabras, en el Día del Padre, lo que esto significa para mí. Sé que está mirando. Por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos y hermanas, esto es para papá. Estoy muy feliz por él»,.

😢 This scene had us in tears. We have never heard the audio of MJ crying from this 24-year-old footage. #TheLastDance pic.twitter.com/1fUbzGRZYa

— Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2020