Alemania (Rasainforma.com).- Políticos, periodistas y artistas alemanes fueron objeto del robo de datos personales por parte de hackers, así lo confirmó el gobierno de Alemania. Entre los afectados se encuentra la canciller Angela Merkel.

La prensa alemana dio a conocer que el hackeo se dio durante las fiestas de navidad, sin embargo fue hasta este día el gobierno confirmó lo sucedido y lo calificó como “el mayor ataque cibernético en la histora de este país“, ya que al menos 700 personas se vieron afectadas.

De momento no se sabe cómo es que se obtuvieron los datos de estos personajes, pero tomaron información de direcciones, fotografías, conversaciones privadas, documentos de identidad, números telefónicos, cartas, facturas y de tarjetas de crédito.

Por su parte, la ministra de Justicia, Katarina Barley, indicó que los autores del ataque buscan dañar la confianza en la democracia y sus instituciones y llamó a las autoridades a identificar a los autores.

#BREAKING

Germany faces the biggest hacker attack in its history.

Private data of almost 1000 German #Bundestag, #Regional Parliament & #EU delegates was leaked.

I worked through the leaked data all night. It's shocking!

Not affected so far: #AfD.https://t.co/26uaIyeeCS#BTleaks

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 4, 2019