Filtran primeras imágenes del modo oscuro de WhatsApp

Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Desde hace unas semanas se había filtrado información sobre el desarrollo del modo oscuro para WhatsApp, y del que según solo sería exclusivo para usuarios de iOS, sin embargo, WABetaInfo hizo un adelanto sobre esta función.

A pesar que aún se encuentra implementándose, aun no es posible activarlo, WABetaInfo informó que aún hay detalles por terminar.

Es posible que el modo oscuro para Android en su versión beta llegue antes de que termine la primavera, sobre todo para ver que han avanzado esta función, pero el problema es que de alguna manera, la empresa tarda mucho en lanzar nuevas novedades para sus consumidores.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.82: what's new?

Finally there are first hidden tracks of the Dark Mode!

Screenshots in the article, exclusively for @WABetaInfo followers! 😃https://t.co/zX63MEgmkQ

NOTE: The Dark Mode is not available yet and it will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2019