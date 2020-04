Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un grupo de hackers anónimos filtraron en la red miles de contraseñas de presuntas cuentas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Fundación Gates.

La filtración fue confirmada por el Grupo de Inteligencia SITE, el cual se encarga de monitorear el terrorismo informático, aunque no verificó si los datos son auténticos, de acuerdo con el diario Washington Post.

Nearly 25,000 email addresses and passwords allegedly from NIH, WHO, Gates Foundation and others are dumped online https://t.co/r9CdFBL8Og

— The Washington Post (@washingtonpost) 22 de abril de 2020