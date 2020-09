Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seguramente alguna vez te has preguntado cómo te verías si fueras un personaje de anime, pues para responder a esa duda ya hay un filtro que te ayudará para que descubras cómo luces.

Se trata de un filtro de Snapchat con el que podrás convertirte en un personaje de anime como el de tus caricaturas japonesas favoritas.

I look like I could be either the MC's older sister or a random classmate 🤔#snapchat #animefilter pic.twitter.com/HyxrRy4CyC

— Paripa ⭐ (@paripaws) September 22, 2020