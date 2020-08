Ciudad de México (MiMorelia.com).- La tarde del sábado, Roberto Gómez Fernández, hijo de “Chespirito”, dio a conocer que los programas de su padre, Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado” quedan fuera de las pantallas del mundo.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos, y estoy seguro que lo lograremos”, dijo Fernández en un Tweet.

Después de 50 años de transmisión en este 2020, los programas del famoso comediante mexicano “Chespirito” quedan fuera de todas las pantallas, al parecer se debe a que existen conflictos de transmisión con Grupo Televisa y Grupo Chespirito a los que no pudieron llegar a un acuerdo.

Otra de las hijas del comediante, Graciela Gómez Fernández, expresó su inconformidad ante el bloqueo de los programas de su padre.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo…Esa riqueza no se puede cuantificar, Los intereses económicos no están en la familia”.

Ninguno de los dos hermanos hasta el momento ha dicho los motivos por los que se tomó la decisión de sacar los programas de Chespirito del aire y además prohibir su transmisión a nivel mundial.

Sin embargo, un conductor de radio y Televisión, Raúl Brindis, dijo que el pasado viernes 31 de julio, fue el último día de transmisión de los programas, y agregó que “por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países.”

La viuda de Gómez Bolaños, Florinda Meza, dijo que “inexplicablemente no fue invitada a las negociaciones”.

“Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, expresó la actriz quien también fue parte del elenco de los programas de Roberto Gómez Bolaños.

“Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que has dado millones de dólares, es donde menos te valora”, esto dijo Florinda Meza refiriéndose a Televisa.

