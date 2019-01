Por: Manuel Aguilar Caloca

Ciudad de México (Rasadeportes.com).- El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional hizo el anuncio oficial de la lista de los 15 finalistas para integrar la Generación 2019 en la que cinco personajes llegan a estas instancias por primera vez.

Tres de ellos son ex jugadores en su primer año de elegibilidad: el esquinero Champ Bailey, el ala cerrada Tony Gonzalez y el profundo Ed Reed. Además, el ex entrenador en jefe Tomás Flores Sánchez (Tom Flores) y el liniero defensivo Richard Seymour debutan como finalistas aunque ellos ya han sido elegibles en años anteriores.

Los 15 finalistas de la llamada “era moderna” serán considerados por el comité de elección, que se reunirá en Atlanta, el sábado 2 de febrero, víspera del Super Bowl LIII. Esta lista se seleccionó de entre una lista de 25 nombres, que, a su vez, habían sido escogidos de entre 103 nominados (92 ex jugadores y 11 ex entrenadores), que se dio a conocer en septiembre de 2018.

Además de los 15 finalistas de la Era Moderna, el comité de veteranos y contribuidores nominó como candidatos para la Generación 2019 a Pat Bowlen, dueño de los Broncos de Denver de 1984 a la fecha; Gil Brandt, vicepresidente de personal de los Vaqueros de Dallas de 1960 a 1988, y colaborador de NFL.com de 1995 a la fecha; y como ex jugador del comité de veteranos a Johnny Robinson, ex profundo de los Texanos de Dallas /Jefes de Kansas City de 1960 a 1971.

La lista de 15 finalistas de la Era Moderna, con sus posiciones, años de servicio y equipos, son:

Tony Gonzalez, ala cerrada — 1997-2008 Kansas City Chiefs, 2009-2013 Atlanta Falcons (1er año de elegibilidad).

Congratulations to @TonyGonzalez88 who is a #PFHOF19 Finalist! – 14X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Career 1,325 receptions, 15,127 receiving yards, 111 TDs pic.twitter.com/IdMpHosG7G — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Isaac Bruce, receptor abierto — 1994-2007 Los Angeles/St. Louis Rams, 2008-09 San Francisco 49ers (3ª vez como finalista).

Congratulations to @IsaacBruce80 who is a #PFHOF19 Finalist! – 4X Pro Bowls

– Career 1,024 receptions, 15,208 receiving yards, 91 TDs

– 1996 NFL Pass Receiving Yardage Title pic.twitter.com/qcP9kjqi4L — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Edgerrin James, corredor — 1999-2005 Indianapolis Colts, 2006-08 Arizona Cardinals, 2009 Seattle Seahawks (3ª vez finalista).

Congratulations to @EdgerrinJames who is a #PFHOF19 Finalist! – 4X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Career 12,246 rushing yards and 80 TDs pic.twitter.com/cIb9YPJt7L — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Ed Reed, safety libre — 2002-2012 Baltimore Ravens, 2013 New York Jets, 2013 Houston Texans (1er año de elegibilidad).

Congratulations to @TwentyER who is a #PFHOF19 Finalist! – 9X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Career 64 INTs, 7 TDs, 6 Sacks pic.twitter.com/O58TBagbXc — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Steve Atwater, safety — 1989-1998 Denver Broncos, 1999 New York Jets (2ª vez finalista).

Congratulations to @SteveAtwater27 who is a #PFHOF19 Finalist! – 8X Pro Bowls

– 1990s All-Decade Team

– Career 24 INTs & +1,000 Tackles pic.twitter.com/4ftkM0WeZw — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Champ Bailey, esquinero — 1999-2003 Washington Redskins, 2004-2013 Denver Broncos (1er año de elegibilidad).

Congratulations to @champbailey who is a #PFHOF19 Finalist! – 12X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Career 52 INTS & 908 tackles pic.twitter.com/1fa9NO4k67 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Ty Law, esquinero –1995-2004 New England Patriots, 2005, 2008 New York Jets, 2006-07 Kansas City Chiefs, 2009 Denver Broncos (3ª vez finalista).

Congratulations to @OfficialTyLaw who is a #PFHOF19 Finalist! – 5X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– 2X NFL INT Leader pic.twitter.com/s62nKLvJjD — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

John Lynch, safety libre — 1993-2003 Tampa Bay Buccaneers, 2004-07 Denver Broncos (6ª vez finalista).

Congratulations to @JohnLynch49ers who is a #PFHOF19 Finalist! – 9X Pro Bowls

– 26 Career INTs, 13 sacks

– 3X First-Team All-Pro pic.twitter.com/oq2Ys2jcmq — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Tony Boselli, tackle ofensivo — 1995-2001 Jacksonville Jaguars, 2002 Houston Texans (injured reserve) (3ª vez finalista).

Congratulations to @TonyBoselli who is a #PFHOF19 Finalist! – 5X Pro Bowls

– 1990s All-Decade Team

– 1998 @Jaguars MVP pic.twitter.com/19IhnweZye — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Steve Hutchinson, guardia –2001-05 Seattle Seahawks, 2006-2011 Minnesota Vikings, 2012 Tennessee Titans (2ª vez finalista).

Congratulations to Steve Hutchinson who is a #PFHOF19 Finalist! – 7X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– 6X First-Team All-Pro pic.twitter.com/c3EstubP0V — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Alan Faneca, guardia — 1998-2007 Pittsburgh Steelers, 2008-09 New York Jets, 2010 Arizona Cardinals (4ª vez finalista).

Congratulations to @afan66 who is a #PFHOF19 Finalist! – 9X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Helped his team secure 11 top 10 rankings in run offense during his 13 seasons in the @NFL pic.twitter.com/4B9FEykhH8 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Kevin Mawae, centro/gaurdia — 1994-97 Seattle Seahawks, 1998-2005 New York Jets, 2006-09 Tennessee Titans (3ª vez finalista).

Congratulations to @KevinMawae who is a #PFHOF19 Finalist! – 8X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– 6X First-Team All-Pro pic.twitter.com/YbTJCEPVUp — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Richard Seymour, ala defensivo/tackle defensivo — 2001-08 New England Patriots, 2009-2012 Oakland Raiders (1ª vez finalista).

Congratulations to @BigSey93 who is a #PFHOF19 Finalist! – 7X Pro Bowls

– 2000s All-Decade Team

– Career 57.5 sacks pic.twitter.com/fRGzjo7Xra — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Don Coryell, entrenador en jefe — 1973-77 St. Louis Cardinals, 1978-1986 San Diego Chargers (5ª vez finalista).

Congratulations to Don Coryell who is a #PFHOF19 Finalist! – 114 total wins

– 1974 NFL and NFC Coach of the Year

– 1979 AFC Coach of the Year pic.twitter.com/v21S6Nyhoo — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) January 3, 2019

Tom Flores, Coach — 1979-1987 Oakland/Los Angeles Raiders, 1992-94 Seattle Seahawks (1ª vez finalista).