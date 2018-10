Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El pasado viernes Foo Fighters se presentó en Kansas City, durante el show un niño de 10 años sorprendió al mismísimo Dave Grohl por su habilidad para tocar la guitarra.

“¿Sabes tocar la guitarra?”, preguntó Grohl a lo que el menor contestó “conozco muchas canciones de Metallica”, por lo que enseguida comenzó a tocar el riff de “Enter Sandman” y mientras tocaba se paseaba el escenario como todo un rockstar.

Los demás integrantes siguieron el ritmo y se unieron a la interpretación del niño, de nombre Collier, tras unos pocos segundos pararon la canción y el habilidoso niño tocó “Welcome Home (Sanitarium)”.

Finalmente Dave le regaló su guitarra a Collier y lo acompaño para salir del escenario y que pudiera reunirse con su madre, pero le lanzó una advertencia “Si veo esa m… en eBay la próxima semana, te encontraré Collier, te encontraré”.

En la cuenta de Twitter de la banda, Grohl se refirió a Collier como la próxima generación de rockeros que irá a los estadios a tocarles.

Lookout world…Next generation of rockers coming soon to an arena near you! Thanks Collier! – Dave https://t.co/buHmM6VQHS

— Foo Fighters (@foofighters) 13 de octubre de 2018