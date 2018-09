Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (Spum) dio a conocer la formalización del emplazamiento a huelga por la violación a la cláusula 75, que se refiere el pago de la prestación de depósito, que está por cumplir un mes de atraso.

Sería el 28 de septiembre cuando do las banderas rojinegras podrían colocarse en la Casa de Hidalgo si antes los catedráticos no tienen respuestas a la demanda de esta prestación y de las promociones que aún no han sido pagadas.

Al respecto el secretario general, Gaudencio Anaya Sánchez, refirió que el emplazamiento no se opone a la unidad que se tiene con la autoridad universitaria en busca de mejores presupuestos ante la dificultad del cierre del año.

Sin embargo, señaló que “no vamos a renunciar a la lucha en respeto a nuestros derechos laborales”, aunque reconoció que éstos no se han cumplido por la crisis en la que se encuentra la institución.

Añadió que “el mandato de las bases es ir unidos, porque en estos momentos la situación que vive nuestra universidad lo exige, ya tenemos una experiencia del año pasado y no fue favorable”.

Aunque aún no se tienen fechas para las reuniones de avenimiento, Anaya Sánchez dijo esperar que con la unidad en las gestiones se tengan resultados favorables para los catedráticos, y que se cumplan los compromisos para mantener a la institución trabajando.

