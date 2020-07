Estados Unidos (Rasainforma.com).- El multimillonario Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon aumentó su fortuna al acumular casi 172 mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

En medio de la pandemia el empresario alcanzó un nuevo récord y es ahora la persona más rica del mundo, su economía es tres veces mayor a la de Carlos Slim.

Jeff Bezos cruzó su máximo de riqueza, tan solo en 2018 poseía 167.7 mil millones de dólares, en octubre de 2019 Forbes lo incluyó en la cima de los 400 estadounidenses más ricos, por delante de Bill Gates y Warren Buffett.

El pasado miércoles 1 de julio las acciones de la empresa de comercio electrónico subieron 4.4 por ciento a un récord de dos mil 878.70 dólares, lo que aumentó sus ganancias para el año 2020 en 56.7 mil millones de dólares.

Pese a que varios sectores se han tambaleado debido a la pandemia de coronavirus, el comercio electrónico ha registrado un crecimiento impresionante después de las restricciones de movimiento impuestas a nivel mundial.

Amazon se benefició durante la cuarentena debido a que las compras en línea se incrementaron notablemente, aproximadamente posee 57 millones de acciones.

