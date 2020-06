Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, científicos en Chile confirmaron que el fósil localizado en 2011 durante una expedición en la Antártida es un huevo gigante de 66 millones de años, perteneciente a un reptil marino que vagó por el continente.

Científicos de la Universidad de Chile y el Museo de Historia Natural del país encontraron el fósil en una expedición a la Isla Seymour.

Inicialmente, desconcertados por el hallazgo, los investigadores lo apodaron “The Thing” (la cosa), por la película de John Carpenter de 1982.

Esta revelación acaba con casi una década de especulaciones sobre el fósil, y podría cambiar las teorías sobre la vida de criaturas marinas en esa era, declaró Lucas Legendre, autor principal de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature.

Los científicos creen que el espécimen vivió hace 66 millones de años, cerca del final del periodo Cretácico, justo antes de la extinción masiva que terminó con la era de los dinosaurios.

A study in Nature finds that the eggs of two species of dinosaurs, Protoceratops and Mussaurus, were soft-shelled. The findings suggest that hard-shelled, calcified eggs evolved independently at least three times in dinosaurs. https://t.co/6qY0aIV0PE pic.twitter.com/Yse9hIYOag

— Nature (@nature) June 17, 2020