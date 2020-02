China (MiMorelia.com).- En una calle de Wuhan, lugar donde se registraron los primeros casos de coronavirus (2019-nCov) fue encontrado el cuerpo de un hombre, quien presuntamente habría muerto por coronavirus.

En redes sociales y medios internacionales ha circulado la noticia de un hombre, de 60 años, quien yace en una banqueta de aquella ciudad china; en la imagen se puede ver al hombre tendido en el suelo ante la indiferencia de las personas que pasan por ahí.

Dead man lies on an empty street at China's virus ground zero https://t.co/Q4EIGO24Pp#coronavirus pic.twitter.com/FEVFWLTEGS

— AFP Photo (@AFPphoto) January 31, 2020