Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El rapero Chris Brown, ex pareja de Rihanna, fue fotografiado mientras sujetaba del cuello bruscamente a una mujer, durante una fiesta en Miami.

La secuencia de imágenes fue publicada por el portal TMZ, y los hechos tuvieron lugar en una casa rentada en Miami por el rapero durante el Ultra Festival, y rápidamente si hicieron virales en las redes sociales.

Sin embargo, el abogado de Brown, Mark Geragos, negó que lo que se ve en las imágenes se trate de una agresión por parte del cantante, y aseguró que todo fue por un juego entre amigos. Además, señaló que dichas fotos fueron tomadas de forma ilegal, ya que invadían la privacidad Chris Brown.

Ante esto, varios usuarios argumentaron en redes sociales que, de tratarse de un juego, no tendría por qué haber intervenido la otra mujer para calmar al rapero.

29 de marzo de 2018, Chris Brown es fotografiado agarrando por el cuello a una mujer. Su abogado defiende que "se pusieron juguetones".

No olvidemos nunca la paliza que le dio a Rihanna en 2009. Nunca.

