Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La semana comienza a decir adiós y lo hará con clima fresco y con cielo nublado debido a la presencia del frente frío No. 7 y onda tropical No. 46.

A decir del sitio meteored la capital michoacana tendrá una máxima de 23 grados, mínima de 12 y cielo nublado con cortos periodos de sol.

En Michoacán se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y mínimas de entre 0 a 5°C.

Nacionales

El nuevo frente frío No. 7 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, que se localizará sobre el sur del Golfo de México. La masa de aire fría que lo impulsará al frente frío, originará descenso de temperaturas y rachas de viento, superiores a 60 km/h con posibles tolvaneras en zonas del norte y noreste del país, por su parte, la onda tropical No. 46 recorrerá el sur del país y el sistema frontal No. 6 se localizará con características de estacionario sobre el oriente del Golfo de México.

