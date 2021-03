Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Frida Kahlo es una de las artistas más conocidas a nivel mundial, gracias a sus pinturas, pensamiento e ideología la recordamos hasta el día de hoy.

Su fama llegó al punto de convertirse en la segunda artistas más buscada en Google a nivel mundial.

Por medio de la plataforma Ken Bromley Art Supplies, se realizó un estudio con herramientas de Google para encontrar a los artistas más buscados en internet.

De acuerdo con la investigación, Frida Kahlo fue la segunda artista más googleada.

